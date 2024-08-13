Два уголовных дела завели в Петропавловске в связи с гибелью котенка

Смерть бездомного котенка стала поводом для возбуждения двух уголовных дел в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, конфликт между двумя соседскими семьями произошел во дворе многоэтажки. Видео, размещенное родственниками избитой девочки, вызвало широкий резонанс. На кадрах видно, как взрослая дама ведет себя агрессивно, хватает ребенка за волосы. При этом кричит и матерится.

Как объяснили родственники потерпевшего ребенка, конфликт произошел из-за бездомного котенка. 10-летняя школьница гуляла во дворе и увидела, как мучают животное. Она забрала кота и отвезла к ветеринару, но спасти его не удалось. После у спасительницы произошел конфликт с девочкой, мучавшей котенка. А потом появилась мать последней. Женщина накинулась на школьницу: медики зафиксировали у потерпевшей растяжение мышц шеи.

В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело за побои.

"Собран полный материал, несовершеннолетняя прошла судебно-медицинскую экспертизу. На данный момент уголовное дело расследуется. Кроме этого, факт жестокого обращения с животными выделен из основного уголовного дела и зарегистрирован. По этому факту также, по 316-й, возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение". Начальник управления полиции города Петропавловска Марат Жумалиев

Отметим, что в Казахстане случаются и более позитивные случаи спасения животных. К примеру, на видео попало спасение котенка в Усть-Каменогорске.