В Алматы сгорела машина блогера Алины Ли

Популярная в Алматы блогер Алина Ли рассказала о своей машине, сгоревшей на станции технического обслуживания электромобилей, сообщает Zakon.kz.

Утром 18 марта на станции технического обслуживания электромобиле в Бостандыкском районе Алматы произошел пожар. По данным очевидцев, внутри здания СТО горели четыре автомобиля.

Часами позже выяснилось, что среди уничтоженных авто была машина алматинского блогера Алины Ли. О случившемся она рассказала на своей странице в Instagram.

"Представьте, что вы с 14-ти лет копили на машину, о которой мечтали, и в один день она просто сгорела. А мне и представлять не нужно. Сегодня это произошло со мной", – начала свой печальный рассказ блогер.

По словам блогера, автомобиль был куплен ею в 18 лет. Причем, для полного оформления покупки ей пришлось оформить кредит.

"Это был долгий и сложный путь. Я взяла кредит, потому что не хватало денег. И сегодня она сгорела. Просто дотла. Не осталось ничего", – с сожалением констатировала Алина.

Когда ей позвонили, она поначалу приняла известие за розыгрыш. Блогер призналась, что тяжело переживает произошедшее.

"Годы моей работы, моего труда, моя мечта сегодня просто превратилась в пепел. Мне очень обидно, до глубины души", – отметила блогер.

При этом она подчеркнула, что старается воспринимать ситуацию философски.

"Я понимаю, что это всего лишь машина. Самое главное – здоровье близких, а все остальное можно приобрести", – с долей здорового оптимизма резюмировала алматинка.

