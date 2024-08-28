ДТП с участием такси произошло в Алматы: пострадали три человека

В Алматы на пересечении улиц Ахременко и Чемалганская 29 августа столкнулись автомобиль "Яндекс.Такси" марки Geely Emgrand и Chevrolet Cobalt, сообщает Zakon.kz.





Фото: Zakon.kz

ДТП произошло после того, как водитель Chevrolet, двигавшийся по Чемалганской в западном направлении, проигнорировал знак "Уступи дорогу" и выехал на перекресток, где столкнулся с автомобилем Geely, двигавшимся по улице Ахременко в северном направлении.

Фото: Zakon.kz

В результате столкновения оба автомобиля выехали на тротуар. Geely упал одним колесом в арык, а Chevrolet Cobalt врезался в фонарный столб.

Фото: Zakon.kz

В аварии пострадали три пассажира, находившиеся в автомобиле "Яндекс.Такси", всех их госпитализировали.

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия сейчас работают сотрудники дорожной полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося и занимаются оформлением ДТП.

Ранее сообщалось о другом ДТП. Пассажирский автобус и грузовик 26 августа столкнулись на автодороге в Актюбинской области.