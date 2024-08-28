ДТП с участием такси произошло в Алматы: пострадали три человека
Фото: Zakon.kz
ДТП произошло после того, как водитель Chevrolet, двигавшийся по Чемалганской в западном направлении, проигнорировал знак "Уступи дорогу" и выехал на перекресток, где столкнулся с автомобилем Geely, двигавшимся по улице Ахременко в северном направлении.
Фото: Zakon.kz
В результате столкновения оба автомобиля выехали на тротуар. Geely упал одним колесом в арык, а Chevrolet Cobalt врезался в фонарный столб.
Фото: Zakon.kz
В аварии пострадали три пассажира, находившиеся в автомобиле "Яндекс.Такси", всех их госпитализировали.
Фото: Zakon.kz
На месте происшествия сейчас работают сотрудники дорожной полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося и занимаются оформлением ДТП.
Ранее сообщалось о другом ДТП. Пассажирский автобус и грузовик 26 августа столкнулись на автодороге в Актюбинской области.