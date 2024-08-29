В ВКО при пожаре эвакуировали 15 человек

Фото: Zakon.kz

29 августа 2024 года в городе Усть-Каменогорск по проспекту Назарбаева в квартире, расположенной на втором этаже девятиэтажного жилого дома, произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

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