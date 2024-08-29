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Законодательство РК

В ВКО при пожаре эвакуировали 15 человек

Пожарно-тактические учения, пожарные учения, противопожарные учения, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 08:24 Фото: Zakon.kz
29 августа 2024 года в городе Усть-Каменогорск по проспекту Назарбаева в квартире, расположенной на втором этаже девятиэтажного жилого дома, произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, прибывшие пожарные подразделения эвакуировали из зоны задымления 15 жителей дома, 5 из них – дети.

Пожар в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 08:24

Фото: пресс-служба МЧС РК

Сейчас пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее за прошедшие сутки огнеборцы ликвидировали три пожара с загоранием сена в Костанайской, Жетысуской и Алматинской областях.

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