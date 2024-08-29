В ВКО при пожаре эвакуировали 15 человек
Фото: Zakon.kz
29 августа 2024 года в городе Усть-Каменогорск по проспекту Назарбаева в квартире, расположенной на втором этаже девятиэтажного жилого дома, произошел пожар, сообщает Zakon.kz.
По данным МЧС РК, прибывшие пожарные подразделения эвакуировали из зоны задымления 15 жителей дома, 5 из них – дети.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Сейчас пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.
МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее за прошедшие сутки огнеборцы ликвидировали три пожара с загоранием сена в Костанайской, Жетысуской и Алматинской областях.
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