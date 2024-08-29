Сено горело в трех областях Казахстана

За прошедшие сутки огнеборцы ликвидировали 3 пожара с загоранием сена в Костанайской, Жетысуской и Алматинской областях, сообщает Zakon.kz.

Силами МЧС все возгорания ликвидированы, пострадавших нет.

Фото: пресс-служба МЧС РК

МЧС напоминает, что сено необходимо хранить в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог.

Ранее сообщалось, что четыре человека застряли в лифте бизнес-центра в Астане.