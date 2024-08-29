Сено горело в трех областях Казахстана
Фото: пресс-служба МЧС РК
За прошедшие сутки огнеборцы ликвидировали 3 пожара с загоранием сена в Костанайской, Жетысуской и Алматинской областях, сообщает Zakon.kz.
Силами МЧС все возгорания ликвидированы, пострадавших нет.
Фото: пресс-служба МЧС РК
МЧС напоминает, что сено необходимо хранить в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог.
Ранее сообщалось, что четыре человека застряли в лифте бизнес-центра в Астане.
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