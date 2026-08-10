АФМ объявило в розыск предполагаемого вербовщика Кайсара Камзы из Узбекистана

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана объявило в международный розыск гражданина Узбекистана Махмуда Хикматова, 19 февраля 2000 года рождения, известного в социальных сетях под псевдонимом Маха.dxb, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Агентства за 10 августа 2026 года, судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей".

Блогера подозревают в продвижении незаконных интернет-казино SultanGames, PINCO, Nomadcasino, Pin-Up, Vavada и других.

Так, в АФМ уточнили, что на территории Казахстана действовала устойчивая схема по предоставлению незаконного интерфейса интернет-казино, приему и выплатам денежных средств (эквайринг, мобильная коммерция, криптовалюта), рекламы с целью вовлечения большего количества игроков из числа граждан страны.

"В целях продвижения интернет-казино организаторы привлекли блогера Хикматова, которому была отведена роль по привлечению инфлюенсеров, осуществляющих деятельность на территории Казахстана, для размещения рекламного контента", – рассказали подробности в Агентстве.

Уже в рамках этой деятельности Хикматов запрашивал у блогеров статистические данные их социальных сетей, включая демографию, географию подписчиков, а также показатели охвата аудитории, на основании которых определялась стоимость рекламных услуг.

Всего им привлечено более 35 блогеров, в том числе отечественный блогер Кайсар Камза.

Известно, что, обладая широкой аудиторией, Камза умышленно вовлекал граждан Казахстана в участие в запрещенной игорной деятельности, размещая реферальные ссылки на интернет-казино и получая вознаграждение за каждый переход пользователей.

За свои действия казахстанский блогер уже поплатился. 6 августа 2026 года его экстрадировали на Родину из Вьетнама.

Далее АФМ обратилось к неравнодушным гражданам:

"Если вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефонам: + 7 7172 70 84 78 – дежурная часть".

Стоит отметить, то вознаграждение и анонимность гарантируются.