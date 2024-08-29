Похищали людей, отчуждали имущество больных и мертвых: суд по громкому делу проходит в Алматы
В этом скандальном деле – более 30 эпизодов.
Сторона обвинения 29 августа 2024 года огласила свою версию: преступный умысел возник еще в 2017 году. Активная деятельность велась вплоть до 2022 года.
Алгоритм следующий. Пользуясь своим служебным положением, обвиняемые-врачи выискивали стоящих на психиатрическом учете пациентов с квартирами и данные недавно умерших граждан. С помощью вовлеченных в схему нотариусов и подставных лиц квартиры незаконно отчуждали. В дальнейшем имущество продавали и делили деньги.
В иных случаях применялись похищение, незаконное лишение свободы.
Также обвинение упоминает два случая убийства посредством удушения.
Ранее стало известно, что в Темиртау по ходатайству прокурора ужесточили наказание осужденным за нападение на сотрудников полиции.