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Похищали людей, отчуждали имущество больных и мертвых: суд по громкому делу проходит в Алматы

Суд , фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 15:08 Фото: freepik
В Алматы проходит суд над преступной группировкой, состоявшей из врачей и нотариусов, передает Zakon.kz.

В этом скандальном деле – более 30 эпизодов.

Сторона обвинения 29 августа 2024 года огласила свою версию: преступный умысел возник еще в 2017 году. Активная деятельность велась вплоть до 2022 года.

Алгоритм следующий. Пользуясь своим служебным положением, обвиняемые-врачи выискивали стоящих на психиатрическом учете пациентов с квартирами и данные недавно умерших граждан. С помощью вовлеченных в схему нотариусов и подставных лиц квартиры незаконно отчуждали. В дальнейшем имущество продавали и делили деньги.

В иных случаях применялись похищение, незаконное лишение свободы.

Также обвинение упоминает два случая убийства посредством удушения.

Ранее стало известно, что в Темиртау по ходатайству прокурора ужесточили наказание осужденным за нападение на сотрудников полиции.

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