Угрозы, мат и неуважение к суду: как проходит суд по делу о заказном убийстве в ЗКО

В Уральске в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам проходит процесс по делу о заказном убийстве. Обвиняемыми по делу проходят Эльвира Еркебаева и Максим Кузнецов. Адвокаты попросили суд привлечь потерпевшего к ответственности за неуважение к суду, сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, 40-летняя подсудимая из-за неприязненных отношений с бывшим мужем решила организовать его убийство. Изначально полицейские даже распространили информацию о том, что женщина не желала делить с экс-супругом бизнес и детей. Дело было в городе Аксае Западно-Казахстанской области.

Как следует из обвинительного акта, подсудимая обратилась к ранее знакомому 33-летнему Максиму Кузнецову, предложив ему найти оружие и исполнителя. Взамен Еркебаева якобы обещала ему вознаграждение в размере 2 млн тенге. Кузнецов, движимый корыстными мотивами, начал искать исполнителя. Он предложил "выполнить заказ" своему знакомому, однако тот сообщил о преступном замысле в полицию. Таким образом, 26 февраля 2023 года Еркебаеву и Кузнецова задержали. Дело рассматривают присяжные заседатели. Кстати, сам потерпевший Ербол Еркебаев и его адвокат заявили, что претензий к подсудимым не имеют, а несостоявшаяся жертва убийства даже предложила судье "отпустить их прямо из зала суда".

Фото: Zakon.kz/Алекса Новикова/подсудимый Максим Кузнецов

Сегодня, 14 января 2025 года, судебное следствие продолжилось допросом свидетелей. Отметим, что Ербол Еркебаев является инвалидом, у мужчины ампутированы обе ноги. По этой причине он участвует в процессах дистанционно. Но, тем не менее, мужчина ведет себя на процессах крайне агрессивно, угрожая свидетелям и адвокатам, выражается нецензурной бранью, при этом не реагирует на замечания судьи. Адвокат посудимых Сая Утяпов даже вынужден был ходатайствовать о том, чтобы потерпевшего привлекли к ответственности за нарушение порядка в зале судебного заседания. Все участники процесса, включая прокурора, поддержали его. После нескольких замечаний судья все же решила удовлетворить просьбу адвоката и оштрафовала Еркебаева на 3 МРП (11 796 тенге. – Прим. авт.). А Ербол Еркебаев далее не пожелал участвовать в процессе и отключился.

Все свидетели в суде в один голос твердили, что у потерпевшего очень сложный характер и Эльвире Еркебаевой приходилось буквально выживать с ним. По словам свидетелей, женщина постоянно ходила с синяками. Правоохранительные органы выписывали лишь защитные предписания, а на деле ничем не могли помочь женщине.

"Я с ним жила и чего только не видела. Он очень жестокий человек. Его все боятся, даже начальник РОВД мне сказал, что не желает с ним связываться. Я боялась его. Вы видите, как он ведет себя на судах, а теперь представьте, как он ведет себя дома, наедине, когда никого нет? Я боялась за детей. Он застрял в 90-х, решает все вопросы только силой, угрожает всем физической расправой и это, поверьте мне, не просто слова", – рассказала Эльвира Еркебаева корреспонденту Zakon.kz во время перерыва.

Отметим, что у Эльвиры двое детей от Ербола Еркебаева: ее 16-летняя дочь живет с бабушкой, а 12-летнего мальчика воспитывает отец. На данный момент в судебном заседании объявили перерыв.

Весной 2024 года, после задержания Еркебаевой, в Казнете появилась петиция в ее защиту. В полиции прокомментировали эту петицию и доводы, указанные в ней.

Автор: Алекса Новикова