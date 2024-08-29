Подростки заблудились в горах Алматы

Фото: Zakon.kz

29 августа группа из четверых молодых людей в возрасте 16-18 лет в связи с погодными условиями заблудились в урочище Кок-Жайляу, сообщает Zakon.kz.

Спасателям пришлось искать туристов без связи с ними.

"Оперативная группа РОСО МЧС РК прибыла в урочище и через час поисково-спасательных работ обнаружила потерявшихся. После согрели их теплым чаем, одеждой и спустили к родителям". Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что автомобиль с туристами застрял в песке во время кемпинга в Жетысуской области.

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