Подростки заблудились в горах Алматы
Фото: Zakon.kz
29 августа группа из четверых молодых людей в возрасте 16-18 лет в связи с погодными условиями заблудились в урочище Кок-Жайляу, сообщает Zakon.kz.
Спасателям пришлось искать туристов без связи с ними.
"Оперативная группа РОСО МЧС РК прибыла в урочище и через час поисково-спасательных работ обнаружила потерявшихся. После согрели их теплым чаем, одеждой и спустили к родителям".Пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что автомобиль с туристами застрял в песке во время кемпинга в Жетысуской области.
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