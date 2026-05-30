Иностранный студент отстал от туристической группы и уснул в горах Алматы

29 мая студент из Ирана отстал от туристической группы в Бостандыкском районе Алматы ниже урочища Кок-Жайляу, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС, во время спуска он отстал от группы и перестал выходить на связь. По информации заявителей, его мобильный телефон был вне зоны действия сети.

"На поисково-спасательные работы незамедлительно выехала оперативная группа РСС "Барыс" МЧС Казахстана", – говорится в сообщении.

По прибытии в район проведения работ спасатели приступили к обследованию горной местности. Поиски велись в ночное время в условиях ограниченной видимости. В результате его обнаружили спящим на горном склоне.

"После осмотра установлено, что медицинская помощь не требуется. Спасатели сопроводили его и обеспечили безопасный спуск с горной местности", – рассказали в МЧС.

