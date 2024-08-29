Молодая пара с 11-месячным ребенком заблудилась в горах Алматы и перевернулась на машине

29 августа в Медеуском районе Алматы, в районе дач, молодая семейная пара с 11-месячным ребенком попала в серьезную аварию, сообщает Zakon.kz.

Они ехали на автомобиле марки Honda CR-V, опираясь на навигатор, так как не знали дороги.

Фото: Zakon.kz

В какой-то момент семья повернула не туда и спустилась в глубокий лог.

Фото: Zakon.kz

Водитель решил развернуться на прежний маршрут.

Фото: Zakon.kz

Однако дорога была мокрая после дождя, из-за чего автомобиль не смог подняться и его потащило назад.

Фото: Zakon.kz

Отец семейства пытался вырулить, но машина была уже неуправляемой.

Фото: Zakon.kz

Honda снесло с дороги на обочину – прямо на гору, где она столкнулась с деревом.

Фото: Zakon.kz

После удара автомобиль опрокинулся на бок, затем на крышу и с горы, кувыркаясь, он покатился вниз.

Фото: Zakon.kz

Машину от трагического падения с горы спасли большой орешник и труба с поливной водой, которые оказались на пути.

Фото: Zakon.kz

В результате аварии пострадала мать и ребенок. Их госпитализировали. Фото: Zakon.kz В данное время сотрудники дорожной полиции разбираются в деталях ДТП.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в ДТП с участием такси в Алматы.