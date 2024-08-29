Молодая пара с 11-месячным ребенком заблудилась в горах Алматы и перевернулась на машине
Они ехали на автомобиле марки Honda CR-V, опираясь на навигатор, так как не знали дороги.
Фото: Zakon.kz
В какой-то момент семья повернула не туда и спустилась в глубокий лог.
Фото: Zakon.kz
Водитель решил развернуться на прежний маршрут.
Фото: Zakon.kz
Однако дорога была мокрая после дождя, из-за чего автомобиль не смог подняться и его потащило назад.
Фото: Zakon.kz
Отец семейства пытался вырулить, но машина была уже неуправляемой.
Фото: Zakon.kz
Honda снесло с дороги на обочину – прямо на гору, где она столкнулась с деревом.
Фото: Zakon.kz
После удара автомобиль опрокинулся на бок, затем на крышу и с горы, кувыркаясь, он покатился вниз.
Фото: Zakon.kz
Машину от трагического падения с горы спасли большой орешник и труба с поливной водой, которые оказались на пути.
Фото: Zakon.kz
В результате аварии пострадала мать и ребенок. Их госпитализировали.
Фото: Zakon.kz
В данное время сотрудники дорожной полиции разбираются в деталях ДТП.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали в ДТП с участием такси в Алматы.
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