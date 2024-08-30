Пожар на сладе в Алматы охватил 400 квадратных метров

Огнеборцы потушили разгоревшийся на складе в Алатауском районе Алматы крупный пожар, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на то, что тушение было осложнено плотной загруженностью находящихся внутри склада пластиковых изделий и высокой плотностью дыма, огнеборцы сначала локализовали пожар на площади 400 кв. м, а затем и полностью потушили.

"Дальнейшее распространение огня не допущено. Причина устанавливается. МЧС призывает предпринимателей строго соблюдать требования пожарной безопасности", – рассказали в министерстве.





Ранее сообщалось, что большой склад вспыхнул открытым пламенем в Алматы ночью 31 августа.