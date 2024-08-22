Акмолинские огнеборцы потушили пожар на даче
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ночью 23 августа 2024 года в садовом обществе "Заря" в городе Степногорск произошло возгорание дачного дома, сообщает Zakon.kz.
По информации спасателей МЧС РК, силами огнеборцев пожар на площади 12 кв.м полностью ликвидирован.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что 22 августа в городе Петропавловск спасатели откликнулись на необычный вызов. Прибыв на место вызова, они профессионально вскрыли вытяжное устройство и извлекли оттуда птицу.
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