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Акмолинские огнеборцы потушили пожар на даче

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, огонь, возгорание складских помещений, пожарный кран, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 03:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ночью 23 августа 2024 года в садовом обществе "Заря" в городе Степногорск произошло возгорание дачного дома, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей МЧС РК, силами огнеборцев пожар на площади 12 кв.м полностью ликвидирован.

Пожар на даче, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 03:50

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что 22 августа в городе Петропавловск спасатели откликнулись на необычный вызов. Прибыв на место вызова, они профессионально вскрыли вытяжное устройство и извлекли оттуда птицу.

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