Акмолинские огнеборцы потушили пожар на даче

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Ночью 23 августа 2024 года в садовом обществе "Заря" в городе Степногорск произошло возгорание дачного дома, сообщает Zakon.kz.

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