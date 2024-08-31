Власти ОАЭ выдали Казахстану предполагаемого организатора незаконного игорного бизнеса

Подозреваемый в организации незаконного игорного бизнеса экстрадирован из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом 31 августа 2024 года рассказали в Генеральной прокуратуре Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что сотрудниками Генпрокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) из ОАЭ экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за организацию незаконного игорного бизнеса.

"Он подозревается в том, что в период с 2023 по 2024 год в Атырауской области организовал незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы, в результате чего получил прибыль в размере 21 млн тенге. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В августе текущего года злоумышленник задержан на территории Абу-Даби, откуда впоследствии экстрадирован в Республику Казахстан". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

В надзорном органе отметили, что указанное лицо ранее уже было осуждено за аналогичное преступление.

"В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 7 лет с конфискацией имущества", – добавили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.

26 августа 2024 года стало известно, что Россия выдала Казахстану подозреваемую в особо крупном мошенничестве.