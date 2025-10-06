Казахстанец экстрадирован из ОАЭ: причину назвали в Генпрокуратуре

Подозреваемый за незаконный оборот нефтепродуктов экстрадирован из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сегодня, 6 октября 2025 года, заявили в Генеральной прокуратуре (ГП) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что сотрудниками Генпрокуратуры и Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) из ОАЭ экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот нефти.

"Подозреваемый, будучи гендиректором коммерческой организации, группой лиц по предварительному сговору в 2022-2023 годах в Актюбинской области совершил действия по незаконной реализации нефти в особо крупном размере на общую сумму свыше 300 млн тенге. После совершения преступления фигурант скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В 2024 году злоумышленник был установлен в Дубае, откуда по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан". Пресс-служба ГП РК

В настоящее время, как уточнили в надзорном органе, он водворен в следственный изолятор.

"В 2024 году соучастник данного преступления осужден к лишению свободы". Пресс-служба ГП РК

В Генпрокуратуре отметили, что за совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет, с конфискацией имущества.

