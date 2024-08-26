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Законодательство РК

Россия выдала Казахстану подозреваемую в особо крупном мошенничестве

Россия выдала Казахстану подозреваемую в особо крупном мошенничестве, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 10:12 Фото: Telegram/GenPr
Сотрудники Генеральной прокуратурой Казахстана экстрадировали из России очередную гражданку РК для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере. Об этом 26 августа 2024 года рассказали в пресс-службе надзорного органа, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что с 2019 по 2022 годы подозреваемая, являясь работником филиала банка в Таразе, от имени клиентов банка оформляла на них кредиты.

"В дальнейшем злоумышленница, имея доступ к счетам клиентов банка, переводила кредитные средства на счета своих знакомых и затем обналичивала. В результате преступных действий клиентам банка причинен ущерб на сумму 60 млн тенге. После совершения преступления она скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск. В апреле текущего года фигурантка задержана на территории Краснодарского края, после чего по запросу Генеральной прокуратуры РК экстрадирована в Казахстан", – говорится в распространенном в понедельник сообщении.

В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор.

"За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 10-ти лет с конфискацией имущества".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

В надзорном органе отметили, что в текущем году из России в Казахстан экстрадировано уже 11 лиц, разыскиваемых за совершение мошенничества, преступными действиями которых причинен ущерб более 350 потерпевшим на общую сумму около 7 млрд тенге.

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19 августа 2024 года сообщалось, что из России в Казахстан экстрадировали подозреваемую для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере. По данным Генпрокуратуры РК, с 2019 по 2023 год в Павлодаре злоумышленница брала у своих знакомых денежные средства, якобы для развития бизнеса, предоставляя в качестве гарантии не принадлежащую ей квартиру. В результате ее преступных действий пострадали 66 жителей Павлодара на общую сумму свыше 223 млн тенге.

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