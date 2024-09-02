В Алматы на улице Саина перевернулся мусоровоз
Как удалось предварительно узнать, мусоровоз двигался по Саина в северном направлении. Между проспектами Райымбека и Рыскулова водитель по неизвестной причине потерял управление и вылетел со своей полосы в сторону встречки, где ударился об отбойник.
Фото: Zakon.kz
В результате машину закрутило по дороге и она перевернулась на бок.
Фото: Zakon.kz
В этом ДТП пострадали три человека: водитель авто и двое работников, ехавших с ним. Всех госпитализировали.
Фото: Zakon.kz
Из-за этой аварии на Саина образовалась большая пробка.
Фото: Zakon.kz
Прибывшие на место сотрудники полиции разбирались в обстоятельствах и принимали меры по устранению затора.
29 августа в Медеуском районе Алматы произошла серьезная авария. В районе дач молодая семейная пара с 11-месячным ребенком не туда заехала и машина вылетела с дороги.