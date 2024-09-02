В Алматы на улице Саина перевернулся мусоровоз

Утром 2 сентября алматинцы жаловались на пробки по улице Саина. Корреспондент Zakon.kz выяснил причину: оказалось, что там произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как удалось предварительно узнать, мусоровоз двигался по Саина в северном направлении. Между проспектами Райымбека и Рыскулова водитель по неизвестной причине потерял управление и вылетел со своей полосы в сторону встречки, где ударился об отбойник.

Фото: Zakon.kz

В результате машину закрутило по дороге и она перевернулась на бок.

Фото: Zakon.kz

В этом ДТП пострадали три человека: водитель авто и двое работников, ехавших с ним. Всех госпитализировали.

Фото: Zakon.kz

Из-за этой аварии на Саина образовалась большая пробка.

Фото: Zakon.kz

Прибывшие на место сотрудники полиции разбирались в обстоятельствах и принимали меры по устранению затора.

29 августа в Медеуском районе Алматы произошла серьезная авария. В районе дач молодая семейная пара с 11-месячным ребенком не туда заехала и машина вылетела с дороги.