Второй день рождения: автомобиль упал в реку возле алматинской барахолки

Сегодня, 2 сентября 2024 года, в Алматы возле барахолки водитель Subaru Legacy не справился с управлением, в результате чего упал в реку, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Дорожно-транспортное происшествие произошло по ул. Ангарская. Водитель на Subaru двигался в северном направлении. И, по всей видимости, из-за того, что после дождя на дороге образовалась лужа, на затяжном повороте не справился с управлением. В результате этого автомобиль влетел на высокий бордюр, после чего залетел на тротуар, следом сломал ограждение, задел дерево и передней частью упал в бурлящую реку Есентай.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

К счастью, в момент аварии на тротуаре не было пешеходов. Также стоит отметить, что и сам водитель пострадал не сильно, получив незначительные ссадины и ушибы.

По словам мужчины, когда машина упала в речку, он не мог выбраться самостоятельно, потому что не мог открыть двери, так как их из-за аварии сплющило. Ему из машины помогли выбраться прохожие – молодой парень и мужчина. Несмотря на то, что речка, куда упало авто, не глубокая, но она бурлящая. То есть автомобиль заливало.

Фото: Zakon.kz

В данный момент Служба спасения Алматы успешно извлекла искореженный автомобиль из реки.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Прохожие и сотрудники Службы спасения Алматы отметили, что мужчина – счастливчик и что у него сегодня второй день рождения.

Отметим, что это не первая авария за сегодня в Алматы. Ранее мы писали, что на ул. Саина перевернулся мусоровоз.