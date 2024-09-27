Возле алматинской барахолки горел грузовик

26 сентября на Северном кольце в Алатауском районе Алматы произошло возгорание автомобиля марки "ЗИЛ". Об этом Zakon.kz сообщили в ДЧС мегаполиса.

Пожарные оперативно прибыли на место и в 07:43 приступили к тушению. Огонь был ликвидирован в 08:02.

На тушение возгорания были задействованы пенные стволы, а также применялись меры по охлаждению конструкций автомобиля. Пострадавших в результате инцидента нет.

"Грузовик был не на ходу и использовался для хранения арбузов. Предварительная причина пожара – непогашенный сигаретный окурок", – рассказали в ДЧС.



Службы напоминают автовладельцам о важности своевременного обслуживания электрооборудования автомобилей на специализированных СТО и необходимости наличия исправных огнетушителей, так как огонь в автомобиле может распространиться и полностью уничтожить транспорт за считанные минуты.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 26-летний сотрудник ДЧС получил ожоги во время пожара в ЗКО.