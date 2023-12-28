Массовое ДТП произошло в Турции: 10 погибших, 61 пострадавший

10 человек погибли и 61 получил ранения в результате массового ДТП, которое произошло на шоссе Северная Мармара в Турции, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Anadolu 28 декабря, на шоссе произошла авария с участием семи транспортных средств. Причину происшествия пока не установили, но известно, что в момент инцидента на шоссе был густой туман.

"На стамбульском направлении трассы по неизвестной причине семь транспортных средств, в том числе три автобуса и один грузовой автомобиль, попали в массовое ДТП. Среди них был автобус с людьми, возвращавшимися с похорон в Гиресуне", – сообщает турецкое СМИ.

На место происшествия выдвинулись полиция, медики, пожарные и дорожники. После аварии движение по трассе в направлении Стамбула временно перекрыли. Сейчас движение восстановлено, остовы разбитых транспортных средств убраны с дороги.





Подтверждена гибель десяти человек, самому младшему из которых было 16 лет, самому старшему – 58. Личность одного погибшего сейчас устанавливают.

Прокуратура ила (провинции) Сакарья, где произошло ДТП, начала расследование инцидента. Губернатор Сакарьи Яшар Карадениз сообщил, что пострадавших доставили в десять разных больниц. По предварительным данным, некоторых жертв происшествия сбили шедшие сзади автобусы и автомобили, когда люди начали выходить из машин.

"Предположительно, все началось с того, что легковой автомобиль врезался в грузовик. Затем в него врезались другие транспортные средства", – сказал Яшар Карадениз.

Шестерых водителей задержали в рамках расследования, седьмого задержат после оказания ему медицинской помощи.

Ранее в Алматы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с тремя пассажирскими автобусами.