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Студенты отдали мошеннику миллионы за гранты в престижном вузе Астаны

Тенге, деньги, Казахстан, коррупция, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 16:26 Фото: Zakon.kz
Молодого человека из Астаны задержали по подозрению в продаже несуществующих грантов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы столичного ДП, при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции района Алматы установили и задержали 21-летнего парня, который обманным путем завладел деньгами нескольких человек.

"Подозреваемый в мошенничестве житель города обещал поступление на грант в один из престижных университетов столицы за деньги. Он воспользовался тем, что все потерпевшие находились и учатся за рубежом. Аргументировал это обстоятельство якобы наличием знакомых в этой отрасли. Сумма общего ущерба составляет около 7 млн тенге", – рассказали в полиции 2 сентября 2024 года.

Отмечается, что молодой человек полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

"В ходе расследования установлена причастность задержанного к 15 аналогичным эпизодам", – отметили в ДП.

31 августа мы рассказывали о случае из Актобе, где пенсионерка посмотрела рекламу в Instagram и отдала мошенникам 7 млн тенге.

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