21 миллион тенге отдал мошеннику житель Актау

В Актау мужчина отдал мошеннику 21 миллион тенге за несуществующую четырехкомнатную квартиру, сообщает Zakon.kz.

Преступник предложил своему знакомому приобрести многокомнатную квартиру по выгодной цене в новостройке, взял 21 млн тенге и скрылся в другом регионе.

Как сообщили в прокуратуре Мангистауской области, в ходе следствия была доказана вина гражданина "А." в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Позже Актауский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса РК и приговорил к пяти годам лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Сотрудники прокуратуры в очередной раз призвали граждан быть внимательными и не попадаться на уловки мошенников.

Ранее стало известно, что двух граждан Казахстана, которые обманули соотечественников на 32 млн тенге и 14 тыс. долларов, а затем скрылись от правосудия, задержали в России.