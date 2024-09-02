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Законодательство РК

Взрыв газа предотвратили во время крупного пожара в Абайской области

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 18:14 Фото: пресс-сулужба МЧС РК
2 сентября в поселке Малая Актюба города Семея загорелась кровля частного жилого дома и деревянные конструкции гаража, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, в ходе тушения пожара командир отделения Мубарак Нургелди вынес из горящего дома один газовый баллон объемом 27 л.

"Пожар, охвативший площадь в 142 кв. м, полностью ликвидирован. Пострадавших нет. МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности. При пожаре сообщать по номеру 112", – говорится в обращении.
пожар, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 18:14

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что электрокабель загорелся на фасаде многоэтажки в Астане.

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