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Электрокабель загорелся на фасаде многоэтажки в Астане

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, огонь, возгорание складских помещений, пожарный кран, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 04:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Пожар произошел ночью 1 сентября по пр. Мангилик ел города Астана, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, снаружи фасада многоэтажного жилого комплекса "Коркем" загорелся электрокабель, а также мягкая кровля. Силами МЧС пожар оперативно ликвидирован.

"Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении ведомства.

Накануне огнеборцы потушили разгоревшийся на складе в Алатауском районе Алматы крупный пожар, а в Уральске горел мусорный полигон.

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