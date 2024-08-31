Электрокабель загорелся на фасаде многоэтажки в Астане

Пожар произошел ночью 1 сентября по пр. Мангилик ел города Астана, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, снаружи фасада многоэтажного жилого комплекса "Коркем" загорелся электрокабель, а также мягкая кровля. Силами МЧС пожар оперативно ликвидирован.

"Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении ведомства.

Накануне огнеборцы потушили разгоревшийся на складе в Алатауском районе Алматы крупный пожар, а в Уральске горел мусорный полигон.