Электрокабель загорелся на фасаде многоэтажки в Астане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Пожар произошел ночью 1 сентября по пр. Мангилик ел города Астана, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба МЧС страны, снаружи фасада многоэтажного жилого комплекса "Коркем" загорелся электрокабель, а также мягкая кровля. Силами МЧС пожар оперативно ликвидирован.
"Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении ведомства.
Накануне огнеборцы потушили разгоревшийся на складе в Алатауском районе Алматы крупный пожар, а в Уральске горел мусорный полигон.
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