В Караганде инициатора массового ДТП со смертельным исходом поместили в изолятор

2 сентября 55-летний водитель автомобиля Lexus был помещен в изолятор, сообщает Zakon.kz.

В своих показаниях мужчина ссылается на неисправность авто. Для проверки всех доводов, дознаватель назначит автотехническую экспертизу. В случае, если следственный судья выдаст санкцию "содержание под стражей", то в камере нарушитель ПДД пробудет до суда. Место работы задержанного и его должность не разглашаются.

Мы сообщали об этом страшном массовом ДТП в Караганде, в результате которого погиб человек.