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В Караганде инициатора массового ДТП со смертельным исходом поместили в изолятор

Дорожно-транспортное происшествие, ДТП, авария, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 04:00 Фото: Zakon.kz
2 сентября 55-летний водитель автомобиля Lexus был помещен в изолятор, сообщает Zakon.kz.

В своих показаниях мужчина ссылается на неисправность авто. Для проверки всех доводов, дознаватель назначит автотехническую экспертизу. В случае, если следственный судья выдаст санкцию "содержание под стражей", то в камере нарушитель ПДД пробудет до суда. Место работы задержанного и его должность не разглашаются.

Мы сообщали об этом страшном массовом ДТП в Караганде, в результате которого погиб человек.

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