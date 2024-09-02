В Караганде инициатора массового ДТП со смертельным исходом поместили в изолятор
Фото: Zakon.kz
2 сентября 55-летний водитель автомобиля Lexus был помещен в изолятор, сообщает Zakon.kz.
В своих показаниях мужчина ссылается на неисправность авто. Для проверки всех доводов, дознаватель назначит автотехническую экспертизу. В случае, если следственный судья выдаст санкцию "содержание под стражей", то в камере нарушитель ПДД пробудет до суда. Место работы задержанного и его должность не разглашаются.
Мы сообщали об этом страшном массовом ДТП в Караганде, в результате которого погиб человек.
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