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Задержали тренера по футболу, развращавшего малолетнюю девочку в Павлодаре

Школьный спортивный зал, спортзал, уроки физкультуры, физкультура, физическая культура, баскетбол, волейбол, спортивные тренажеры, мячи, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 06:36 Фото: Zakon.kz
2 сентября подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней павлодарки задержан и водворен в ИВС УП города Павлодара, сообщает Zakon.kz.

Стало известно, что ход расследования находится на контроле у руководства ДП области. Такие сведения вечером 2 сентября разместила пресс-служба областного Департамента полиции под резонансной публикацией в Telegram-канале kerek.pv.

Так, стало известно, что мужчина трогал 10-летнюю девочку и заставлял гладить его в интимных местах. Для этого он якобы увез ее в гостиницу, а потом вернул во двор дома.

"Экспертиза показала, что непосредственно полового акта не было", – говорится в публикации Telegram-канала.

Также 2 сентября в Павлодарской области подростка осудили за нападение на беременную родственницу.

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