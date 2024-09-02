Избил утюгом и гантелью: подростка осудили за нападение на беременную родственницу

2 сентября 2024 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам (СМУС) Павлодарской области рассмотрели уголовное дело в отношении несовершеннолетнего по факту хранения аналога психотропного вещества и покушения на убийство беременной женщины, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривали в закрытом судебном заседании.

Прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 5 дней. Потерпевшая и ее представители просили назначить максимальное наказание по вменяемым статьям. И подали иск о возмещении морального вреда в сумме 15 млн тенге.

Подсудимый не признал вину в покушении на убийство.

"С учетом смягчающих по делу обстоятельств (частичное признание вины, отсутствие судимости, несовершеннолетний возраст, положительную характеристику) и отягчающего обстоятельства: совершение преступления в состоянии наркотического опьянения, суд назначил наказание по совокупности уголовных правонарушений окончательно 9 лет 5 дней лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних", – сообщили в СМУС.

Исковые требования потерпевшей удовлетворены частично в сумме 7 000 000 тенге.

Приговор в законную силу не вступил.

Это преступление произошло в феврале 2024 года. 27-летнюю беременную женщину жестоко избил 17-летний брат ее мужа, находившийся в состоянии наркотического опьянения. Пострадавшую в критическом состоянии госпитализировали, спасти почти доношенного малыша (37 недель) не удалось. У самой женщины были серьезные травмы и провалы в памяти. Как сообщал irbistv.kz, орудием преступления были гантель и утюг.

Ранее мы писали о том, что в Павлодаре Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних наказал мужчину за рукоприкладство к несовершеннолетней дочери.