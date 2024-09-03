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Спецоперация в Алматы: за что семейную пару задержала полиция

Спецоперация в Алматы: за что семейную пару задержала полиция, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 16:52 Фото: YouTube/AlmatyPolisiasy
В Алматы полицейские выявили нарколабораторию в одной из квартир, расположенных в Алатауском районе. Как рассказали 3 сентября 2024 года в городском департаменте полиции, в ходе спецоперации задержана семейная пара, сообщает Zakon.kz.

Оперативниками установлено, что в квартире супруги производили синтетический наркотик и расфасовывали его для розничной реализации.

Спецоперация по задержанию наркодельцов проведена в рамках отработки "Қарасора" при содействии сотрудников ДКНБ по Алматы.

"Подозреваемые были задержаны у дома. У них найдены кристаллизованное вещество белого цвета, стеклянный поднос с наслоениями белого цвета и деньги. А уже в доме задержанных при обыске изъяты лабораторное оборудование, стеклянные емкости для хранения прекурсоров, магнитная мешалка, электронасосы, стеклянные колбы, ноутбуки, 265 тыс. тенге, вещество зеленого цвета растительного происхождения со специфическим запахом и другой инвентарь", – информировал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.

Ранее Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана заявил о задержании подозреваемых в террористической деятельности.

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