Спецоперация в Алматы: за что семейную пару задержала полиция

Фото: YouTube/AlmatyPolisiasy

В Алматы полицейские выявили нарколабораторию в одной из квартир, расположенных в Алатауском районе. Как рассказали 3 сентября 2024 года в городском департаменте полиции, в ходе спецоперации задержана семейная пара, сообщает Zakon.kz.

Оперативниками установлено, что в квартире супруги производили синтетический наркотик и расфасовывали его для розничной реализации. Спецоперация по задержанию наркодельцов проведена в рамках отработки "Қарасора" при содействии сотрудников ДКНБ по Алматы. "Подозреваемые были задержаны у дома. У них найдены кристаллизованное вещество белого цвета, стеклянный поднос с наслоениями белого цвета и деньги. А уже в доме задержанных при обыске изъяты лабораторное оборудование, стеклянные емкости для хранения прекурсоров, магнитная мешалка, электронасосы, стеклянные колбы, ноутбуки, 265 тыс. тенге, вещество зеленого цвета растительного происхождения со специфическим запахом и другой инвентарь", – информировал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев. Ранее Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана заявил о задержании подозреваемых в террористической деятельности. Читайте также В Алматы задержали серийного вора-домушника Мошенники обманывают казахстанцев по-новому В Алматы две машины сгорели на подземной парковке ЖК

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