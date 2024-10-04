Спецоперация в Алматы: что нашла полиция в одном из частных домов Ауэзовского района

В Алматы ликвидирована крупная нарколаборатория. Дислоцировалась она в частном секторе Ауэзовского района. Об этом сегодня, 4 октября 2024 года, рассказали в городском департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

Спецоперация проведена минувшим вечером сотрудниками управлений криминальной полиции и противодействия наркопреступности.

"В результате задержан 36-летний мужчина, который организовал преступное производство. В частности, в специализированной пристройке к дому, служившей в своем роде теплицей, обнаружено 270 кустов каннабиса, три бочки с жидкостью со специфическим запахом, три пакета с удобрениями, 17 растворов кислоты, пищевые весы, 23 осветительные лампы и другой лабораторный инвентарь. "Технолог" дал признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование", – проинформировал начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Талант Исаев.

По данным спикера, вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела. Вместе с тем проводятся оперативные мероприятия по установлению других лиц, которые могут быть причастны к производству наркотиков, а также канала распространения зелья.

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

5 сентября 2024 года Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана показал кадры спецоперации, в ходе которой пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков.