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Директор колледжа в Карагандинской области обманул государство на 16,9 млн тенге

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 07:10 Фото: Zakon.kz
Прокуроры выявили ущерб в 16,9 млн тенге в результате незаконных действий директора КГУ "Шетский агротехнический колледж", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы прокуратуры Карагандинской области от 4 сентября, анализ конкурсной документации госзакупок колледжа за последние три года показал, что в 2022 году колледж заключил договор на установку блочно-котельного оборудования с одним из ТОО.

При этом директор незаконно подписал дополнительное соглашение с изменениями в сметной документации.

"Это привело к тому, что установленные котлы не соответствуют техническим требованиям и не функционируют должным образом. Здание колледжа отапливают старые, изношенные котлы", – говорится в сообщении.

Факт нарушения зарегистрирован прокуратурой района в ЕРДР по статье 361 части 4 пункту 3 УК и передан в Антикоррупционную службу Карагандинской области.

А в Актюбинской области провели расследование в отношении застройщиков, похитивших три млрд тенге у 300 пайщиков жилого комплекса.

Алия Абди
Карагандинская область 2024 год Госзакупки Деньги Отопительный сезон
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