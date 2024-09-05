Директор колледжа в Карагандинской области обманул государство на 16,9 млн тенге

Прокуроры выявили ущерб в 16,9 млн тенге в результате незаконных действий директора КГУ "Шетский агротехнический колледж", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы прокуратуры Карагандинской области от 4 сентября, анализ конкурсной документации госзакупок колледжа за последние три года показал, что в 2022 году колледж заключил договор на установку блочно-котельного оборудования с одним из ТОО.

При этом директор незаконно подписал дополнительное соглашение с изменениями в сметной документации.

"Это привело к тому, что установленные котлы не соответствуют техническим требованиям и не функционируют должным образом. Здание колледжа отапливают старые, изношенные котлы", – говорится в сообщении.

Факт нарушения зарегистрирован прокуратурой района в ЕРДР по статье 361 части 4 пункту 3 УК и передан в Антикоррупционную службу Карагандинской области.

А в Актюбинской области провели расследование в отношении застройщиков, похитивших три млрд тенге у 300 пайщиков жилого комплекса.