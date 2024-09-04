Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Застройщики украли 3 млрд тенге у сотен казахстанцев

Новостройка, новостройки, постройка, застройка, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, новостройки, новостройка, строительный объект, строительные работы, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 17:51 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Актюбинской области провели расследование в отношении застройщиков Жарасханова и Каримова, похитивших 3 млрд тенге у 300 пайщиков ЖК "Safina.kz", сообщает Zakon.kz.

По сведениям Генеральной прокуратуры РК, уголовное дело было расследовано и в кратчайшие сроки направлено в суд.

"В суде участвовали все 300 потерпевших, где всесторонне и полно исследованы материалы дела, состоящие из 100 томов с принятием окончательного решения. Активная позиция государственного обвинителя способствовала доказать вину преступников и принять по делу справедливое решение", – сказано в сообщении.

В итоге недобросовестные застройщики понесли наказание, предусмотренное законом.

О каких сроках наказания идет речь, не сообщается.

13 августа 2024 года в Верховном суде рассказали о деле двух жилищно-строительных кооперативов, которые привлекли 2 млрд тенге средств дольщиков. Завершить стройку в обещанные сроки не удалось, и учредителей ЖСК осудили.

Читайте также

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, камера полицейского
Полиция перешла на усиление в Казахстане
Названы два региона Казахстана, по которым 5 сентября ударят ночные заморозки
Названы два региона Казахстана, где 5 сентября ударят ночные заморозки
Кок-Тобе, туман, Алматы, плохая погода
Жара до +31°С и дожди с грозой ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте
Ирина Капитанова
Генпрокуратура Актюбинская область 2024 год Строительство Приговоры Дольщики
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Фигурное катание
Евгений Плющенко и Яна Рудковская отсудили у 12-летней фигуристки крупную сумму
Яна Рудковская рассказала о роскошном подарке от миллиардера из Лондона
Яна Рудковская рассказала о роскошном подарке от миллиардера из Лондона
Гарик Харламов, Филипп Киркоров
Гарик Харламов "сделал" операцию у хирурга Филиппа Киркорова
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: