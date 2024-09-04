Застройщики украли 3 млрд тенге у сотен казахстанцев

В Актюбинской области провели расследование в отношении застройщиков Жарасханова и Каримова, похитивших 3 млрд тенге у 300 пайщиков ЖК "Safina.kz", сообщает Zakon.kz.

По сведениям Генеральной прокуратуры РК, уголовное дело было расследовано и в кратчайшие сроки направлено в суд.

"В суде участвовали все 300 потерпевших, где всесторонне и полно исследованы материалы дела, состоящие из 100 томов с принятием окончательного решения. Активная позиция государственного обвинителя способствовала доказать вину преступников и принять по делу справедливое решение", – сказано в сообщении.

В итоге недобросовестные застройщики понесли наказание, предусмотренное законом.

О каких сроках наказания идет речь, не сообщается.

13 августа 2024 года в Верховном суде рассказали о деле двух жилищно-строительных кооперативов, которые привлекли 2 млрд тенге средств дольщиков. Завершить стройку в обещанные сроки не удалось, и учредителей ЖСК осудили.