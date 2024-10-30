Жителя Туркестанcкой области подозревают в обмане государства на 203 млн тенге

Схему хищения более 200 млн тенге, выделенных в качестве субсидии для развития животноводства, выявила прокуратура Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

По данным надзорного органа, житель Сауранского района путем фиктивных подтверждающих документов использовал электронные цифровые подписи 20 лиц и за три года получил от государства субсидии в размере 203 млн тенге за крупнорогатый скот, который фактически отсутствовал.

"В результате неправомерных действий указанного лица государству причинен значительный ущерб. Прокуратурой области по факту хищения денежных средств материалы зарегистрированы в ЕРДР (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса РК – "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества") и досудебное расследование поручено специальным прокурорам (Управлению уголовного преследования прокуратуры области)". Прокуратура Туркестанcкой области

Также сообщается, что подозреваемый взят под стражу сроком на два месяца.

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