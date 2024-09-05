Грузовик с животными перевернулся в Костанайской области

4 сентября по ул. Торопкова при выезде из города Рудный перевернулся автомобиль КАМАЗ, перевозивший крупный рогатый скот, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание "Наша газета", водитель перевозил 31 голову крупного рогатого скота. В результате ДТП пострадало несколько животных.

"Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель трезвый. Документы на перевозку животных у него имеются", – говорится в публикации.

Днями ранее участница ДТП в Костанае заявила о своей невиновности.