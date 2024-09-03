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Участница ДТП в Костанае заявила о своей невиновности

Центр оперативного управления департамента полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 05:15 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2 сентября участница аварии возле жилого массива Амангельды в Костанае заявила, что не нарушала ПДД, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание "Наша газета", столкновение автомобилей Chery Tiggo и КамАЗ произошло на пересечении пр. Абая и ул. Энергетиков. Вскоре после ДТП водитель легкового автомобиля обратилась в редакцию "НГ", чтобы рассказать свою версию причины дорожного происшествия.

Со слов женщины, водитель грузовика ехал на желтый свет и даже не пытался остановиться. В качестве подтверждения она предоставила запись видеорегистратора своего автомобиля.

"По факту ДТП полицейские собрали первоначальный материал, зарисована схема ДТП. Процессуальное решение будет принято судом", – прокомментировали изданию в пресс-службе ДП Костанайской области.

В этот же день в Караганде инициатора массового ДТП со смертельным исходом поместили в изолятор.

Алия Абди
Транспорт Костанай Костанайская область ДТП 2024 год Автодороги Полиция
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