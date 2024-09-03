Участница ДТП в Костанае заявила о своей невиновности
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2 сентября участница аварии возле жилого массива Амангельды в Костанае заявила, что не нарушала ПДД, сообщает Zakon.kz.
Как передает местное издание "Наша газета", столкновение автомобилей Chery Tiggo и КамАЗ произошло на пересечении пр. Абая и ул. Энергетиков. Вскоре после ДТП водитель легкового автомобиля обратилась в редакцию "НГ", чтобы рассказать свою версию причины дорожного происшествия.
Со слов женщины, водитель грузовика ехал на желтый свет и даже не пытался остановиться. В качестве подтверждения она предоставила запись видеорегистратора своего автомобиля.
"По факту ДТП полицейские собрали первоначальный материал, зарисована схема ДТП. Процессуальное решение будет принято судом", – прокомментировали изданию в пресс-службе ДП Костанайской области.
В этот же день в Караганде инициатора массового ДТП со смертельным исходом поместили в изолятор.
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