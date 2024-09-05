ЧП случилось с туристом из Казахстана в Малайзии

Малазийские СМИ 5 сентября написали разноречивую информацию о происшествии с туристом из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Местное издание The star пишет, что в столице малазийского штата Сабах, городе Кота-Кинабалу, во время купания на пляже курорта погиб казахстанец. Отмечалось, что на момент выхода этой новости тело утонувшего еще искали спасатели: команда из семи человек, прибывшая на место после того, как в 8:19 5 сентября к ним поступил сигнал бедствия.

В свою очередь издание Utusan borneo сообщило, что мужчину все же удалось спасти. Так, начальник пожарно-спасательной станции Туаран Мухаммад Нор Амит заявил, что 69-летнего туриста спасли сотрудники курорта.

"Инцидент произошел с гражданином Казахстана, который, как предполагалось, утонул во время купания на пляже. По прибытии на место пожарная команда провела поисково-спасательную операцию", – сказал он.

По его словам, пострадавшего обнаружили сотрудники курорта в полубессознательном состоянии.

"Затем его доставили в больницу Туарана на машине скорой помощи для дальнейшего лечения", – сказал Мухаммад Нор Амит.

Ранее сообщалось о том, что в Пхукете (Таиланд) на улице обнаружили тело туриста из России. Предварительное следствие показало, что его пытали.