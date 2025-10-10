Казахстанские полицейские помогли попавшим в беду туристам из Малайзии
Фото: ДП Мангистауской области
Полицейские в Мангистау помогли туристам из Малайзии вернуть утерянный телефон, сообщает Zakon.kz.
8 октября 2025 года на трассе Жетыбай – Шетпе сотрудники роты патрульной полиции ДП Мангистауской области Нуржан Магзамов и Мейрамбек Тезекбаев во время патрулирования получили обращение от иностранцев.
"Иностранные туристки, прибывшие из Малайзии для посещения достопримечательности Бозжыра, сообщили, что по дороге потеряли мобильный телефон, когда останавливались в санитарной зоне. Они знали предполагаемое место потери и обратились к стражам порядка за помощью. Полицейские оперативно откликнулись на просьбу и, прибыв на указанное место, помогли туристкам найти утерянный телефон", – рассказали полицейские.
Туристки выразили благодарность за оказанную помощь.
Алматинка поблагодарила полицейских за помощь в критической ситуации. Они помогли ей добраться до дочери, которой резко стало плохо. Тогда, вечером 27 июня, на улицах города образовались жуткие пробки.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript