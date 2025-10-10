#АЭС в Казахстане
Общество

Казахстанские полицейские помогли попавшим в беду туристам из Малайзии

Казахстанские полицейские отыскали утерянный телефон туристки из Малайзии, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 19:56 Фото: ДП Мангистауской области
Полицейские в Мангистау помогли туристам из Малайзии вернуть утерянный телефон, сообщает Zakon.kz.

8 октября 2025 года на трассе Жетыбай – Шетпе сотрудники роты патрульной полиции ДП Мангистауской области Нуржан Магзамов и Мейрамбек Тезекбаев во время патрулирования получили обращение от иностранцев.

"Иностранные туристки, прибывшие из Малайзии для посещения достопримечательности Бозжыра, сообщили, что по дороге потеряли мобильный телефон, когда останавливались в санитарной зоне. Они знали предполагаемое место потери и обратились к стражам порядка за помощью. Полицейские оперативно откликнулись на просьбу и, прибыв на указанное место, помогли туристкам найти утерянный телефон", – рассказали полицейские.

Туристки выразили благодарность за оказанную помощь.

Алматинка поблагодарила полицейских за помощь в критической ситуации. Они помогли ей добраться до дочери, которой резко стало плохо. Тогда, вечером 27 июня, на улицах города образовались жуткие пробки.

Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
