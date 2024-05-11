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Казахстан завоевал "серебро" на Чемпионате Азии по маунтинбайку в Малайзии

Казахстан завоевал &quot;серебро&quot; на Чемпионате Азии по маунтинбайку в Малайзии, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 22:25 Фото: gov.kz
На проходящем в малазийском городе Патраджайя чемпионате Азии по маунтинбайку сборная Казахстана 11 мая выиграла вторую медаль, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает Комитет по делам спорта и физической культуры, в олимпийской дисциплине кросс-кантри Денис Сергиенко завоевал серебряную медаль. Первое место занял спортсмен из Японии, третье – представитель КНР.

"Еще один член сборной РК Егор Карасев стал седьмым. В женской гонке Алина Саркулова заняла четвертое место, Татьяна Генелева – восьмое", – говорится в сообщении.

Отмечается, что чемпионат Азии закончится 12 мая.

Ранее сообщалось, что на этих соревнованиях казахстанская команда завоевала бронзовую медаль. 

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