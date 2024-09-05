В Алматы водитель скорой помощи сбил пожилую женщину

В Алмалинском районе Алматы 5 сентября около 16:50 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи. Об этом Zakon.kz сообщили в департаменте полиции города.

По данным ведомства, водитель скорой помощи, двигаясь в южном направлении по улице Тлендиева, при повороте налево на проспекте Райымбека совершил наезд на пешехода. Пострадавшей оказалась женщина 1947 года рождения. Она была доставлена в одну из больниц города.

Сотрудники дорожной полиции Алмалинского района начали расследование инцидента.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Сразу восемь лошадей сбил поезд в Жетысуской области.