В Алматы водитель скорой помощи сбил пожилую женщину
Фото: akorda.kz
В Алмалинском районе Алматы 5 сентября около 16:50 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи. Об этом Zakon.kz сообщили в департаменте полиции города.
По данным ведомства, водитель скорой помощи, двигаясь в южном направлении по улице Тлендиева, при повороте налево на проспекте Райымбека совершил наезд на пешехода. Пострадавшей оказалась женщина 1947 года рождения. Она была доставлена в одну из больниц города.
Сотрудники дорожной полиции Алмалинского района начали расследование инцидента.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Сразу восемь лошадей сбил поезд в Жетысуской области.
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