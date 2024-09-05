Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы водитель скорой помощи сбил пожилую женщину

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 20:37 Фото: akorda.kz
В Алмалинском районе Алматы 5 сентября около 16:50 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи. Об этом Zakon.kz сообщили в департаменте полиции города.

По данным ведомства, водитель скорой помощи, двигаясь в южном направлении по улице Тлендиева, при повороте налево на проспекте Райымбека совершил наезд на пешехода. Пострадавшей оказалась женщина 1947 года рождения. Она была доставлена в одну из больниц города.

Сотрудники дорожной полиции Алмалинского района начали расследование инцидента.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Сразу восемь лошадей сбил поезд в Жетысуской области. 

Читайте также

Турист из Казахстана утонул в Малайзии
ЧП случилось с туристом из Казахстана в Малайзии
Дорога, машины, разметка, развязка, ограждения
Грузовик с животными перевернулся в Костанайской области
Природа, природа Казахстана, холмы, холмистая местность, река, реки, туризм, ВКО, Восточно-Казахстанская область, лето
На три дня застряли в водной ловушке туристы в ВКО
Диана Абдуллаева
ДП Алматы ДТП Алматы 2024 год Аварии Скорая помощь
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Названы два региона Казахстана, по которым 5 сентября ударят ночные заморозки
Названы два региона Казахстана, где 5 сентября ударят ночные заморозки
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
Мошенники обманывают казахстанцев по-новому
Ипотека, покупка дома, квартиры, кредит, покупка жилья
Казахстанцам напомнили про штраф, который может "прилететь" за непредставление декларации 270.00 в срок
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: