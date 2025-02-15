Легковой автомобиль полыхнул вблизи жилого дома в Астане
Фото: пресс-служба МЧС РК
15 февраля в Сарыаркинском районе по улице Б. Хмельницкого вблизи жилого дома вспыхнул легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
"Пострадавших нет, причина устанавливается. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112!" – заявили в министерстве.
Ранее спасатели рассказали, как предотвратили взрыв в частном доме в Костанайской области.
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