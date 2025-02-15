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Происшествия

Легковой автомобиль полыхнул вблизи жилого дома в Астане

пожар в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 18:59 Фото: пресс-служба МЧС РК
15 февраля в Сарыаркинском районе по улице Б. Хмельницкого вблизи жилого дома вспыхнул легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, пожарные оперативно ликвидировали возгорание.


"Пострадавших нет, причина устанавливается. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112!" – заявили в министерстве.

Ранее спасатели рассказали, как предотвратили взрыв в частном доме в Костанайской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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