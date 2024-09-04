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Законодательство РК

Двухэтажная сауна вспыхнула в Уральске

пожар в двухэтажной сауне в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 23:19 Фото: pixabay
4 сентября в Уральске на территории частной жилого дома вспыхнула отдельно стоящая двухэтажная сауна, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, пожар разгорелся на площади 150 кв. м.

"Пожарные оперативно ликвидировали загорание. Пострадавших нет. Причина устанавливается. В случае возникновения пожара звоните по номеру 112", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Алматы две машины сгорели на подземной парковке ЖК.

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