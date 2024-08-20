Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мопеды и самокаты под ударом: Алматы сталкивается с волной ДТП

Велодорожка, мопедист, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 13:39 Фото: Zakon.kz
В Алматы в 2024 году произошло 359 ДТП с участием мопедов и электросамокатов. Полиция города усиливает контроль за этим видом транспорта, чтобы снизить аварийность и повысить безопасность на дорогах, сообщает Zakon.kz.

В весенне-летний сезон особое внимание уделяется соблюдению правил и обеспечению безопасности всех участников дорожного движения. В Алматы мопеды и электросамокаты стали героями не самых приятных новостей. Как отметили в пресс-службе Департамента полиции города, с начала года зарегистрировано 359 ДТП с их участием. Эти происшествия привели к 364 травмам и шести смертельным исходам.

"Практика свидетельствует: увеличилось число лиц, управляющих мопедами и электросамокатами, и как следствие – стало больше количество нарушений ПДД с их участием. Усилена работа по выявлению нарушений ПДД РК лицами, управляющими альтернативными видами транспорта. Так, за один день проведения профилактического мероприятия строевыми подразделениями выявлено более 150 нарушений ПДД РК, допущенных мопедистами".Начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев

Полиция активно усиливает контроль за альтернативным транспортом, чтобы уменьшить количество аварий и сделать городские дороги безопаснее.

Ранее в Алматы произошло ДТП, в котором погиб водитель мопеда. 

Читайте также

Из-за ДТП 648 домов в Алматы остались без газа, пострадал водитель
Из-за ДТП 648 домов в Алматы остались без газа, пострадал водитель
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны
Сбил насмерть и скрылся: сотрудника полиции арестовали в Атбасаре
Поисково-спасательный отряд, спасатели, спасатель, спасение людей, МЧС, чрезвычайные ситуации
Туристы застряли на островке посреди бурной реки в горах Алматы
Даяна Рахатовна
ДП Алматы ДТП Алматы 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна ответила на главный вопрос хейтеров
Молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна ответила на главный вопрос хейтеров
Счетчик воды, счетчики воды, прибор учета расхода холодной, горячей воды, холодная вода, горячая вода, установка счетчиков воды, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
О новом виде мошенничества предупреждают казахстанцев
Тенге, деньги, Казахстан
Размеры пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца озвучили в Минтруда Казахстана
Сильные дожди и 35-градусная жара: непогода накроет Казахстан
Сильные дожди и 35-градусная жара: непогода накроет Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: