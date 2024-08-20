Мопеды и самокаты под ударом: Алматы сталкивается с волной ДТП

В Алматы в 2024 году произошло 359 ДТП с участием мопедов и электросамокатов. Полиция города усиливает контроль за этим видом транспорта, чтобы снизить аварийность и повысить безопасность на дорогах, сообщает Zakon.kz.

В весенне-летний сезон особое внимание уделяется соблюдению правил и обеспечению безопасности всех участников дорожного движения. В Алматы мопеды и электросамокаты стали героями не самых приятных новостей. Как отметили в пресс-службе Департамента полиции города, с начала года зарегистрировано 359 ДТП с их участием. Эти происшествия привели к 364 травмам и шести смертельным исходам.

"Практика свидетельствует: увеличилось число лиц, управляющих мопедами и электросамокатами, и как следствие – стало больше количество нарушений ПДД с их участием. Усилена работа по выявлению нарушений ПДД РК лицами, управляющими альтернативными видами транспорта. Так, за один день проведения профилактического мероприятия строевыми подразделениями выявлено более 150 нарушений ПДД РК, допущенных мопедистами". Начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев

Полиция активно усиливает контроль за альтернативным транспортом, чтобы уменьшить количество аварий и сделать городские дороги безопаснее.

Ранее в Алматы произошло ДТП, в котором погиб водитель мопеда.

