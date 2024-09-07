Пожарные потушили горящий балкон в многоэтажке Петропавловска

7 сентября пожарные Северо-Казахстанской области ликвидировали пожар в многоэтажке областного центра, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС Казахстана, спасатели оперативно отреагировали на сообщение о дыме в одном из многоэтажных жилых домов. По прибытии пожарных установлено, что в пятиэтажном жилом доме на последнем этаже в квартире загорелся балкон.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Силами МЧС пожар ликвидирован. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.