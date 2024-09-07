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Пожарные потушили горящий балкон в многоэтажке Петропавловска

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, огонь, возгорание складских помещений, пожарный кран, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 08:25 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
7 сентября пожарные Северо-Казахстанской области ликвидировали пожар в многоэтажке областного центра, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС Казахстана, спасатели оперативно отреагировали на сообщение о дыме в одном из многоэтажных жилых домов. По прибытии пожарных установлено, что в пятиэтажном жилом доме на последнем этаже в квартире загорелся балкон.

Петропавловск, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 08:25

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Силами МЧС пожар ликвидирован. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Накануне в Экибастузе по ул. Ломоносова около жилого дома загорелся автомобиль.

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