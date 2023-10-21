Пожарное депо продают в Петропавловске

В административном центре Северо-Казахстанской области с молотка пустят здание пожарного депо, сообщает Zakon.kz.

Торги по продаже двухэтажного здания в 669 квадратных метров состоятся в ближайшее время. Как сообщает Петропавловск.news, помещение, расположенное на территории пожарной части ТЭЦ-2, планируют продать за 39 миллионов тенге.

На данный момент строение принадлежит Казавиаспасу. При этом, причины, по которым принято решение продать пожарное депо не уточняются.

Ранее бывшего главу управления комфортной городской среды Шымкента оштрафовали за попытку провести крупную госзакупку без конкурса.