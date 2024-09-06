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"Замакима" удалось за решеткой обмануть казахстанцев на 50 млн тенге

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 16:45 Фото: Zakon.kz
6 сентября 2024 года суд Усть-Каменогорска огласил приговор в отношении казахстанца, отбывающего наказание в местах лишения свободы за мошенничество. Подробности озвучили Zakon.kz в Антикоррупционной службе.

Как оказалось, заключенный, получив доступ к сотовому телефону, звонил крупным предпринимателям региона в целях оказания помощи в устранении последствий паводков, представляясь заместителем акима области.

"Злоумышленник признан виновным в завладении денежными средствами предпринимателя в сумме 50 млн тенге под предлогом дальнейшего предоставления субъекту бизнеса льгот и преференций".Пресс-служба Антикора

Приговором суда путем сложения ранее вынесенного наказания ему назначено 8 лет лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

Вместе с тем в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

"В связи с участившимися случаями мошенничества, связанными с оказанием помощи пострадавшим от различных видов бедствий, Антикоррупционная служба призывает граждан к бдительности и просит доверять только официальным источникам".Пресс-служба Антикора

Ранее сообщалось, что в Шымкенте полицейские смогли раскрыть серию интернет-мошенничеств, затронувших нескольких жителей города. Стражи порядка подчеркивают, что основной подозреваемый действовал совместно с "дропперами" – лицами, обналичивавшими деньги.

Анастасия Московчук
Антикор Антикор Усть-Каменогорск 2024 год Мошенничество Мошенничество
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