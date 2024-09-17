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В Алматинской области военнослужащий получил ранение на полигоне

В Алматинской области военнослужащий получил ранение на полигоне, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 17:55 Фото: Министерство обороны РК
Военнослужащий Национальной гвардии получил ранение руки на полигоне в Алматинской области. В пресс-службе регионального командования "Оңтүстік" Zakon.kz озвучили детали инцидента.

Согласно официальной информации, причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

"По завершении учебных стрельб на полигоне при сдаче оружия военнослужащим из пистолета Макарова было получено легкое касательное ранение указательного пальца".Пресс-служба Регионального командования "Оңтүстік" Национальной гвардии РК

В дополнении сказано, что медицинская помощь была оказана на месте.

"Проводится служебное расследование", – заключили в пресс-службе.

Ранее стало известно о другом происшествии: в Арыси военнослужащий по контракту попал в больницу с ранением головы. По предварительной информации, он совершил попытку суицида на фоне семейно-бытового конфликта.

Кроме того, 13 сентября сообщалось о том, что в Алматы на территории Военного института покончил с собой военнослужащий-контрактник.

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