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Здание школы частично обрушилось в Костанайской области

Костанайская область, обрушение школы, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 10:40 Фото: скриншот ng.kz
В селе Новонежинка Костанайской области обрушилась часть стены третьего этажа. Инцидент случился 7 сентября 2024 года, никто не пострадал, сообщает Zakon.kz.

В акимате Аулиекольского района рассказали, что детей и учителей в момент происшествия в здании не было.

"На месте работает комиссия, будет проведено в кратчайшие сроки техническое обследование и получено заключение. Виновные в происшествии будут привлечены к ответственности, дети переведены на дистанционное обучение", – пояснили в акимате.

По словам администрации, капитальным ремонтом сельского образовательного учреждения с июня 2024 года занимается подрядчик, который уже нарушил сроки проведения работ. Ранее в его адрес была направлена претензия, готовятся документы для суда, чтобы признать его недобросовестным участником государственных закупок.

Ранее в полиции Костанайской области сообщали, что к 6 сентября 2024 года не во всех школах региона работают тревожные кнопки. После проверки работы системы безопасности в образовательных учреждениях оштрафовали 17 руководителей на общую сумму 6 млн тенге.

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