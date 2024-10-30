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Законодательство РК

Чиновника "наказали рублем" за обрушение части здания школы

Здание школы частично обрушилось, кого и как наказали, чиновника оштрафовали, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 13:26 Фото: astanatv.kz
В селе Новонежинка Костанайской области в сентябре 2024 года обрушилась часть стены третьего этажа школы. Стало известно, кого и как наказали за это, сообщает Zakon.kz.

Дело рассмотрели в Аулиекольским районном суде в отношении руководителя ГУ "Отдела образования акимата Аулиекольского района". Ему вменили нарушение требований, утвержденных строительных норм и проектных документов при производстве строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ.


"Судом установлено, что с 16 по 27 сентября 2024 года прокуратура района провела внеплановую проверку в отношении ГУ "Отдел образования Аулиекольского района" по объекту: "Капитальный ремонт здания "Новонежинская общеобразовательная школа имени Б. Кенжетаева" на предмет соблюдения требований об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", – сообщили в Костанайском областном суде 30 октября.

Из предоставленных документов следует, что о прогибе плиты на третьем этаже школы управлению образования (заказчику) было известно еще в июле. Об этом свидетельствует переписка между участниками строительства, неоднократные письма от подрядной организации заказчику, где сообщалось о проблеме и о том, что необходимо в кратчайшие сроки обследовать перекрытие, с решением по усилению либо демонтажу деталей конструкций.

Сам чиновник в суде вину в совершении административного правонарушения не признал.

"Постановлением суда руководитель ГУ "Отдела образования акимата Аулиекольского района" К. признан виновным с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 147 680 тенге", – сообщили в суде.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Инцидент произошел 7 сентября. Детей и учителей в момент происшествия в здании не было. Тогда администрация сообщала, что капитальным ремонтом образовательного учреждения с июня 2024 года занимался подрядчик, который нарушил сроки проведения работ.

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