В Костанайской области до сих пор не во всех школах работают тревожные кнопки

В полиции отметили, что процедуры по подключению тревожных кнопок ведут в 93 образовательных учреждениях региона. Еще 107 школ находятся на стадии подключения своих систем видеонаблюдения к Центрам оперативного управления при Департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

Это надо видеть

Проверку работы системы безопасности в образовательных учреждениях Костанайской области полицейские провели и оштрафовали 17 руководителей на общую сумму 6 млн тенге. В общей массе, а в регионе больше 500 объектов образования, нарушителей не так много – чуть больше 3%. Но в их числе сразу 12 представителей частных образовательных учреждений.

"Все нарушения требований антитеррористической защиты касаются отсутствия физической охраны, подключения камер к ЦОУ, несоответствия имеющихся систем видеонаблюдения и оповещения инструкции Министерства просвещения", – рассказал старший оперуполномоченный Управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области Амангельды Бапинов.

Стандарт по безопасности в школах и колледжах приняли в феврале 2024 года. Документ четко оговаривает требования к организации охраны учебных заведений.

Как показывает практика, частным школам и детским садам действительно сложнее выполнить требования законодательства в части обеспечения безопасности, нежели государственным школам. Как рассказывают предприниматели, нередко здания для размещения школ или детских садов они арендуют. То есть они не являются типовыми. Есть сложности с ограждением территории, введением пропускного режима, а также согласованием количества и мест установки камер видеонаблюдения. Все эти нюансы владельцы образовательных бизнесов уже не раз обсуждали с представителями полиции. Тем более что в требования к наполнению систем видеонаблюдения периодически вносят изменения. Последние правки обсуждали буквально в августе 2024 года.

По словам предпринимателей, алгоритмы согласования технических параметров систем видеонаблюдения не самые простые, требуют времени и внушительных финансовых затрат. Но выполнить их придется.

В 320 школах области уже работают системы видеонаблюдения и тревожные кнопки с выводом в местные отделы полиции. Частные службы охраны сотрудничают со 189 школами. Да, охрана есть не везде, но требования касаются только тех учреждений, что расположены в городах и райцентрах и охватывают более 700 человек персонала и учащихся.

По данным Управления образования, в работу системы безопасности в 2024 году вложили более миллиарда тенге. Например, только в школе им. Абая в Костанае работает сразу 102 камеры видеонаблюдения, а в ближайшее время в планах установка еще 50 камер.

Фото: ДП Костанайской области

Не вахтер, а охрана

Появление в школах охранных служб не все школьники и их родители восприняли спокойно. Ведь сотрудники охраны теперь имеют право на досмотр с помощью металлоискателя. Например, в одной из охранных компаний рассказали, что некоторые родители пытаются заходить в школу, пренебрегая правилами безопасности. Такой случай: у одного из родителей в сумке обнаружили перочинный нож. Сотрудники охранных фирм отмечают, что это не единичный случай. Хотя официально заявление в полицию никто не подавал.

"Во главе угла безопасность детей. В подобных случаях необходимо вмешательство полицейских, которые обязаны давать юридическую оценку поступкам родителей. Я настоятельно рекомендую сотрудникам школ сообщать о таких фактах", – отметил начальник ДП Костанайской области Ерлан Файзуллин.

В полиции в очередной раз поясняют, что родители, приведя ребенка в школу, временно передают обязанность по обеспечению его безопасности государству в лице образовательного учреждения. Потому из бюджета тратят немалые деньги на решение этой задачи, ограничив свободный доступ родителей и других родственников учащихся.

Тем не менее встретиться с педагогом можно практически в любой день, да и родительские собрания проводят регулярно.

В ювенальной полиции Костаная корреспонденту Zakon.kz рассказали, что сегодня даже инспектор по делам несовершеннолетних просто так в школу не зайдет. Его данные и время визита занесут в специальный журнал. И это, считают полицейские, правильно.

"Прежде за каждой школой был закреплен инспектор по делам несовершеннолетних. Наша служба с 2008 по 2022 год плотно работала с педагогами и учащимися. Сегодня в Костанае мы не имеем фактов совершенных преступлений в стенах школ. Но с педагогами контактируем практически ежедневно", – рассказала старший инспектор ювенальной полиции по городу Костанаю Олеся Бабич.

Специалист поделилась, что зачастую сегодня инспекторов приглашают в школу, если возникают конфликты между учащимися или их родителями. Роль медиаторов приходится выполнять все чаще. И этому полицейские даже рады.