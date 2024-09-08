Смерть солдата в Мангистау: отец погибшего юноши записал обращение к министру обороны

Отец солдата срочной службы, который погиб на полигоне в Мангистауской области, записал видеообращение к главе Министерства обороны, сообщает Zakon.kz.

Мужчина требует провести тщательное расследование происшествия и не верит в то, что это был несчастный случай. По официальной версии, 19-летний солдат получил ранение в лицо, когда лейтенант произвел несанкционированный выстрел из пистолета. Срочник скончался по пути в больницу.

"Еду в Актау. Моего единственного сына застрелили из пистолета в лицо. Это не несчастный случай. Чтобы оружие выстрелило, необходимо не только достать патрон в патронник, но и снять его с предохранителя и нажать на курок. Такое не происходит случайно", – говорит отец погибшего солдата.

Внимание, на видеозаписи присутствует ненормативная лексика.

Напомним, по данным пресс-службы Актауского гарнизона, "смерть наступила в результате нарушения правил обращения с оружием". Возбуждено уголовное дело.