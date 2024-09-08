Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Смерть солдата в Мангистау: отец погибшего юноши записал обращение к министру обороны

армия, солдат, Минобороны , фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 15:06 Фото: pixabay
Отец солдата срочной службы, который погиб на полигоне в Мангистауской области, записал видеообращение к главе Министерства обороны, сообщает Zakon.kz.

Мужчина требует провести тщательное расследование происшествия и не верит в то, что это был несчастный случай. По официальной версии, 19-летний солдат получил ранение в лицо, когда лейтенант произвел несанкционированный выстрел из пистолета. Срочник скончался по пути в больницу.

"Еду в Актау. Моего единственного сына застрелили из пистолета в лицо. Это не несчастный случай. Чтобы оружие выстрелило, необходимо не только достать патрон в патронник, но и снять его с предохранителя и нажать на курок. Такое не происходит случайно", – говорит отец погибшего солдата.

Внимание, на видеозаписи присутствует ненормативная лексика.

Напомним, по данным пресс-службы Актауского гарнизона, "смерть наступила в результате нарушения правил обращения с оружием". Возбуждено уголовное дело.

Читайте также

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль
Двухлетняя девочка упала трехметровую яму в Атырауской области
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
Массовое отравление школьников в Мангистау: двое детей находятся в реанимации
кольцо, МЧС
Жительница Караганды стала заложницей обручального кольца
Андрей Дюсупов
МО РК Мангистауская область 2024 год Огнестрельное оружие
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Маша Распутина,
Распутина рассказала, почему десять лет не разговаривала с Филиппом Киркоровым
тенге в руке
Сколько нужно иметь денег на депозите и как безбедно жить на проценты
Паралимпиада-2024
Новый рекорд Казахстана: дзюдоист принес девятую медаль Паралимпиады-2024
призеры, XVII летние Паралимпийские игры
Казахстан завершил XVII летние Паралимпийские игры с рекордным количеством медалей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: