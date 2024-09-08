Иностранец потерял дочь во время Всемирных игр кочевников

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

8 сентября около 16:30 в этноауле военнослужащие Национальной гвардии Казахстана помогли иностранцу, потерявшему свою дочь во время Всемирных игр кочевников, сообщает Zakon.kz.

Младший сержант Рауан Иманбердиев и ефрейтор Нурдос Манас заметили оставленного без присмотра плачущего ребенка. Военнослужащие из воинских частей 5573 и 5451 сразу начали поиск родителей и вскоре нашли отца девочки. "После подтверждения личности отца ребенок был передан ему. На мероприятии, проходящем с 8 по 13 сентября, безопасность имеет первостепенное значение, поэтому гвардейцы работают в усиленном режиме, обеспечивая порядок и спокойствие для жителей и гостей столицы. К слову, для охраны порядка на мероприятии задействовано около 6000 сотрудников силовых структур". Пресс-служба Национальной гвардии МВД РК 8 сентября 2024 года в 19:00 в Астане началась церемония открытия V Всемирных игр кочевников. На церемонии выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.



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